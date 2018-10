Las regiones, piezas clave en la construcción de Europa

Bruselas (EuroEFE).- El papel de las regiones en el proceso de construcción europeo es clave, según el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien subrayó este lunes que Europa no puede construirse "contra las naciones y regiones" que forman parte de ella, e instó a estos tres niveles de gobierno a trabajar juntos y a que se respeten las competencias de cada uno de ellos.

"Europa no se puede construir contra las naciones o las regiones. No son inventos provisionales de la historia, son fenómenos duraderos y no queremos dar la impresión de que debemos sustituirlos por la Unión Europea", afirmó Juncker durante la conferencia de apertura de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades.

"La nación, la región y la UE son tres cosas que van muy bien juntas", recalcó el presidente de la CE.

El político luxemburgués, que comienza el último curso político de su legislatura al frente del Ejecutivo comunitario, instó también a respetar el crecimiento del euroescepticismo y aseguró que quienes albergan estos sentimientos "merecen que hablen con ellos".

"Yo distingo entre euroescépticos que tienen preguntas que hacer y los populistas y nacionalistas estúpidos. No son lo mismo. Hay que enfrentarse a esa marcha por la no Europa que defiende el populismo estúpido y el nacionalismo miope", advirtió Juncker.

Juncker avaló, además, el progreso del grupo de trabajo sobre subsidiariedad, liderado por el vicepresidente de la CE Frans Timmermans y en el que también está involucrado el Comité Europeo de las Regiones, y pidió dedicar más esfuerzos a organizar la cooperación y la cohesión en el continente.

"La UE es una intersección virtuosa entre el nivel local, regional, nacional y continental. Lo uno no puede funcionar sin lo otro", aseguró, y puso como ejemplo la lucha contra el cambio climático en la que "está involucrada toda Europa" y, a la vez, cuenta con las ciudades como "pioneras en forma de vida diferente".

El próximo presupuesto de la UE, "el futuro plasmado en cifras"

Juncker se refirió asimismo al próximo presupuesto plurianual de la UE para 2021-2027, cuya primera propuesta pasará pronto bajo la lupa del Parlamento y el Consejo (los países) y se negociará antes de ser aprobada, y recordó que no es un "mero ejercicio contable" sino "el futuro plasmado en cifras".

En ese panorama, aseguró, la política de cohesión "desempeña un papel protagonista", pese al recorte en comparación con el periodo presupuestario anterior y agregó que ese recorte es la alternativa a que en las cuentas no tuvieran cabida nuevas políticas como la inmigración o la defensa.

"Tenemos prioridades nuevas que tenemos que tener presentes. Inmigración, defensa, mayor esfuerzo en investigación e innovación, los jóvenes europeos... o dejamos las cosas como están o incorporamos a nuestra forma de pensar el futuro de las nuevas políticas", planteó el presidente de la Comisión.

Juncker dijo que conjugar ambas opciones -mantener el presupuesto para cohesión intacto y dedicar los recursos a nuevas prioridades- hubiera supuesto que el presupuesto fuese el 1,4 % del PIB conjunto de los Veintisiete países que quedarán en la UE tras el "brexit".

Actualmente, este porcentaje es del 1,03 % y la propuesta de Bruselas llama a elevarlo al 1,11 % para 2021-2027, y, según Juncker, ni siquiera la Eurocámara, que es la que habitualmente marca objetivos más ambiciosos en este sentido, ha llegado al punto de solicitar subirlo al 1,4 %.

El presidente del Comité Europeo de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, que se ha opuesto frontalmente al recorte previsto en esta política, incidió por su parte en que la política de cohesión es "la que mantiene unida a Europa", un programa "de futuro" que han respaldado más de 8.000 firmantes de la Alianza por la Cohesión.

Cutting #Cohesionpolicy is counterintuitive to the EU's goals of territorial, economic & social cohesion. Today more than ever before, we need a strong #CohesionPolicy if the EU is to win the hearts & minds of the citizens it serves. #EURegionsWeek pic.twitter.com/Ji60MyhUdN — Karl-Heinz Lambertz (@CoR_President) 8 de octubre de 2018

Lambertz confió en que la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, organizada conjuntamente por el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea (DGREGIO) y que reunirá hasta el jueves a más de 6.000 participantes para debatir sobre política de cohesión, sirva de oportunidad para que los que impulsan este programa desde el terreno puedan compartir experiencias.

"Es importante que todos los que en sus respectivos países trabajan por el progreso europeo tengan al menos una vez al año la oportunidad de verse, hablar de cómo hacer las cosas, mejor juntos que no cada uno por separado", concluyó.

Por Laura Zornoza (edición: Piedad Viñas)

