El presidente del CdR: "Hay que ver la UE en 3D"

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Karl-Heinz Lambertz, instó este lunes a ver la Unión Europea "en tres dimensiones" y tener en cuenta al nivel local en la toma de decisiones y a la hora de respetar las competencias de cada gobierno.

En un encuentro con periodistas, Lambertz defendió que "la única forma" de recuperar la Unión Europea es "a través de sus ciudadanos" y afirmó que, igual que las regiones necesitan a la UE, el bloque comunitario necesita al nivel local y regional.

Lambertz pronunciará esta tarde el discurso del estado de la UE desde el punto de vista de las regiones y ciudades, que se centrará en la idea de que son "clave" para resolver los problemas de la UE y en el que hablará también del futuro presupuesto plurianual comunitario.

