La Rioja pide abordar la despoblación desde la UE

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, reclamó este lunes que la Comisión Europea (CE) tenga en cuenta el reto demográfico y los problemas de despoblación que enfrentan muchas regiones europeas a la hora de definir los criterios de reparto del futuro presupuesto plurianual comunitario.

"No es lo mismo prestar un servicio en zonas despobladas que en zonas donde hay mucha población", explicó Ceniceros en declaraciones a la prensa en Bruselas, donde se encuentra para presentar un informe sobre este tema y para participar en el pleno del Comité Europeo de las Regiones.

