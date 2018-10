Un proyecto español de ayuda a refugiados, premio RegioStars de la UE

Bruselas (EuroEFE).- Un proyecto de integración laboral e inclusión social para refugiados del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia ha sido distinguido con un RegioStars, el galardón más importante de la Comisión Europea (CE) para iniciativas de desarrollo regional financiadas con los fondos de cohesión.

El proyecto murciano se hizo con el premio en la cuarta categoría de las cinco que contempla este galardón. En concreto, la destinada a los proyectos que abordan los retos migratorios.

Murcia vuelve a ser premiada

Se trata del segundo año consecutivo que el Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia resulta galardonado en RegioStars, ya que en la pasada edición fue reconocido por un proyecto de inserción laboral de mujeres víctimas de violencia machista, que en sus dos años de vida ha beneficiado a unas 900 mujeres.

El protocolo premiado este martes ha ayudado a 845 refugiados de 52 nacionalidades, de los cuales la mitad son venezolanos, ucranianos, colombianos y sirios, precisó a Efe el consejero murciano de Empleo, Javier Celdrán, para quien los RegioStars "ponen el foco en las personas" y demuestran que los fondos europeos "no son solo cifras".

Por eso, en un momento de auge del populismo en Europa, Celdrán consideró bueno que se divulgue y haga "pedagogía" sobre los fondos europeos que "hay medidos en todo lo que nos rodea", al tiempo que animó a la Comisión Europea a que promueva y replique el proyecto murciano en otras regiones europeas en este momento de "polarización" por la crisis migratoria.

Acompañamiento al refugiado

El programa, desarrollado por las consejerías de Empleo y de Familia del Gobierno autonómico, se puso en marcha de forma pionera en España hace un año en colaboración con las organizaciones Cruz Roja, Cepaim, Murcia Acoge y Accem.

Trata de propiciar una especie de "ventanilla única" para el refugiado, que acompañe en el proceso de adaptación cultural, lingüística y académica, y de entrada al mercado de trabajo.

Los RegioStars premian aquellos proyectos de desarrollo regional originales e innovadores que pueden inspirar a otras regiones en ámbitos tan diversos como la innovación de las pymes, la bioeconomía, el transporte urbano sostenible, el patrimonio cultural o la inmigración, como en este caso.

Otros premios reconocen mejoras en industria o medio ambiente

Por ser ejemplo de buenas prácticas en el desarrollo regional y por ser originales e innovadores, RegioStars también distinguió hoy proyectos de Portugal, Finlandia, República Checa y Reino Unido.

En la primera categoría, "Apoyando la transición industrial inteligente", ganó el Centro de Servicios Compartidos y de Negocios de la región Centro de Portugal, por haber atraído a 14 compañías y creado 500 empleos altamente calificados en una ciudad rural de menos de 15.000 personas en solo cuatro años.

#RegioStars2018 Category 1 : "Supporting smart industrial transition"

And the winner is... >> Business and Shared Services Centre (CNSP) pic.twitter.com/4RYKX4zzwW — EUinmyRegion (@EUinmyRegion) 9 de octubre de 2018

En la segunda, "Logrando sostenibilidad a través de emisiones bajas en carbono", ganó el proyecto finlandés TeKiDe, de reciclaje de fibras textiles de algodón, revolucionando así todo el concepto de la industria textil que hace que los desechos se conviertan en "campos de algodón" sostenibles, destacó el jurado.

#RegioStars Category 2 "Achieving sustainability through low carbon emissions"

The winner is... TeKiDe - textile fibre recycling pic.twitter.com/9kItC5cUDn — EUinmyRegion (@EUinmyRegion) 9 de octubre de 2018

En la tercera categoría, "Creando un mejor acceso a los servicios públicos", ganó un proyecto de vivienda social en la ciudad checa de Ostrava en la que se aplican actividades inclusivas con sus moradores pilotadas por trabajadores sociales.

Social Housing in the City of Ostrava "We believe that housing is a big part on being part of society" #RegioStars #CohesionPolicy pic.twitter.com/ltf8eIDnLh — EUinmyRegion (@EUinmyRegion) 9 de octubre de 2018

Y, por último, en la quinta categoría, el tema del año 2018, "Invirtiendo en la herencia cultural", el galardonado fue el proyecto Nant Gwrtheyr, en Gales, un pueblo remoto de canteras abandonado y que ha sido renovado como un centro turístico para promover la cultura y el idioma galés. Ahora cuenta con 30 empleados y recibe a más de 40.000 visitantes al año.

En total, 21 proyectos de 20 Estados miembros de la UE optaron este año a un galardón en la undécima edición de los premios Regiostars. El jurado evaluó 102 candidaturas de proyectos regionales que reciben fondos de diferentes programas de la política de cohesión europea, a quienes va dirigido este premio.

Por Catalina Guerrero (edición: Desirée García)

