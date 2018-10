Ocho jóvenes, cuatro rutas y un único objetivo: conectar con Europa

Bruselas (EuroEFE).- Ocho jóvenes de Europa, entre ellos la española Luna y el ecuatoriano Fabián, residente en Lituania, han recorrido el continente en una aventura pionera para descubrir y transmitir en redes sociales qué representa la Unión Europea (UE).

Fueron cuatro viajes por carretera de aproximadamente un mes de duración y un total de 12.000 kilómetros en zonas geográficas distintas, desde la costa mediterránea hasta el mar Báltico, junto al océano Atlántico y a lo largo del Danubio.

El proyecto "Road Trip" ha sido, ante todo, una aventura humana: milenials de diferentes orígenes se embarcaron en distintas fechas comprendidas entre abril y agosto de 2018 en un viaje por Europa y exploraron una serie de proyectos e iniciativas posibles gracias a la UE, al estar financiadas con fondos europeos.

Los resultados de esas andanzas, divulgadas con vídeos, fotos y publicaciones en Facebook, Instagram y YouTube, y que cuentan con su propio sitio web (roadtriproject.eu), se han presentado ahora en Bruselas, coincidiendo con la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, que se celebra del 8 al 11 de octubre.

Más de 30 millones de personas han seguido las peripecias de los ocho jóvenes, que tendrán también una "road movie" y una guía de viajes alternativa en línea sobre las 99 cosas que hacer en Europa. Luna y la alemana Luisa trabajarán en ella como redactoras.

Ha sido "una de las mejores experiencias" de la vida de Luna, una madrileña del barrio de Ventas apasionada del periodismo de viajes.

Testimonials from the #EU #roadtriproject at the media event #EURegionsWeek Very strong stories! pic.twitter.com/7Oqh9AkBVa

"Impresionante" fue para Fabián, un ecuatoriano de Quito que llegó hace cinco años a Vilna "por amor", y aunque aquella pasión acabó sigue en ese país del Báltico que le ha enamorado y lleva tatuado en su brazo izquierdo. Allí estudió, trabaja como comercial de una aplicación de traducción para eventos y piensa quedarse.

La ruta del Báltico fue precisamente la que hizo Luna, de 23 años, con el futuro productor audiovisual griego Achilleas, de 22; juntos jalonaron seis países en minibús desde Rovaniemi (Finlandia) hasta Berlín, pasando por Estonia, Letonia, Lituania, y Polonia.

Su temática era "un viaje a través del tiempo y espacio", y las palabras clave "este y oeste, ayer y hoy, muros y grandes espacios, guerra y paz", ya que los países fronterizos del mar Báltico comparten geografía, pero a menudo la historia les ha dividido.

"Lo mejor ha sido poder combinar el viajar y el trabajar, crear contenidos audiovisuales, mis dos mundos, mis dos pasiones", subraya Luna, licenciada en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación, y que ahora estudia dos másters, uno de periodismo y otro de publicidad.

El momento más interesante y estresante que recuerda Luna de su viaje fue una entrevista al expresidente polaco Lech Walesa.

A Fabián, de 25 años, le gustó mucho el encuentro que mantuvieron él y su compañera de viaje, la estudiante de arte dramático holandesa Yldau, de 24, con un veterano de la Segunda Guerra Mundial en Normandía, en su ruta del Atlántico.

Con el título "Exploración y (re) descubrimiento", y las palabras clave "océano, agua, fuerza, energía, recursos, riesgo, olas, viento, deporte e innovación", esta ruta empezó en Cabo da Roca (Portugal), el punto más occidental de Europa continental y terminó el 19 de mayo en Róterdam (Holanda), tras pasar también por España, Francia y Bélgica.

Come and meet the #roadtriproject travellers at the Agora of #EURegionsWeek , Europe seen from a younger point of view @EU_Commission @EUinmyRegion pic.twitter.com/NqKegqpSea