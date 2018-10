Las regiones rechazan nuevas partidas de la UE a expensas de la cohesión

Bruselas (EuroEFE).- El Comité Europeo de las Regiones (CdR) consideró este lunes "inaceptable" que la financiación de las nuevas prioridades de la Unión Europea (UE) se haga a expensas de las políticas de cohesión o agrarias en el presupuesto proyectado por la Comisión Europea (CE).

"Tanto la política de cohesión como la Política Agraria Común (PAC) son políticas importantes (...) porque es la manera de responder a nuestras prioridades", declaró el ponente sobre marco financiero plurianual para el período 2021-2027, el croata Nikola Dobroslavic, durante su intervención previa a la votación.

Aunque el CdR acogió "con satisfacción" las propuestas de la Comisión sobre los nuevos retos de la UE en ámbitos como migración y seguridad y el aumento de la financiación para investigación e innovación, rechazó "categóricamente" que se haga en detrimento de políticas europeas que suponen "un valor añadido para Europa".

10 % menos en cohesión

En concreto, el CdR lamenta un recorte presupuestario del 10 % en los créditos de política de cohesión, y también la reducción de la PAC, en un 11 % para el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), en un 28 % para el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), así como en un 13 % para el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

El CdR considera que este recorte repercutiría negativamente sobre las disparidades entre las regiones europeas, especialmente en regiones que ya sufren problemas demográficos.

Castilla y León reivindica en Bruselas un Marco Financiero Plurianual para 2020 que mantenga su apoyo a la política de cohesión y a la PAC. https://t.co/ZbG17idLhm @EU_CoR #EURegionsWeek — Comunicación JCyL (@jcyl) 9 de octubre de 2018

Entre estos, el problema de la despoblación, "un problema transversal" que "la CE no ha considerado en nuestras peticiones", criticó el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, en su intervención.

El presidente riojano alegó que la falta de representación de esta cuestión en los presupuestos supondrá un peso adicional en los servicios públicos, "de manera que o bien se representa o seguirá habiendo peligros en la partida de servicios públicos en estas zonas afectadas".

"O se asume esto o seguiremos caminando hacia una Europa con cada vez más desigualdades", arguyó.

Por su parte, la eurodiputada francesa Isabelle Thomas, ponente sobre presupuesto en la Eurocámara, criticó el proyecto de la CE y dijo que el PE mantendrá la partida asignada a cohesión y PAC, propondrá multiplicar por dos el presupuesto para programas como Erasmus, Cosmic y Life, y por 1,5 el de política de investigación.

Movilidad laboral equitativa y justa en la UE

Por otro lado, el CdR celebró la creación de una Autoridad Laboral Europea, un organismo que debe "ayudar a los países de la UE a combatir las irregularidades relacionadas con la libre circulación de trabajadores", que también suponen un problema para las regiones.

"El uso abusivo de estas libertades no solo debilita la cohesión europea sino que también lleva a restricciones sociales, económicas y presupuestarias para las regiones, empresas locales y los propios ciudadanos", dijo la ponente del dictamen, la alemana Doris Kampus.

Este abuso, alertan los líderes regionales, "reduce los ingresos fiscales y las cotizaciones a la seguridad social y tiene un impacto negativo en el empleo, las condiciones de trabajo, la competencia, el desarrollo local y regional, el bienestar y la seguridad social".

El texto que logró el apoyo del pleno del CdR hoy en Bruselas aboga por que la Autoridad Laboral Europea "provea de mayor claridad para el cumplimiento de las reglas en situaciones transfronterizas", donde las autoridades nacionales se encuentran con casos que a menudo escapan de su jurisdicción territorial.

"Tanto las regiones de origen como las de acogida podrían verse favorecidas por una aplicación más eficaz de las sanciones transfronterizas por parte de las autoridades nacionales, lo que podría dar lugar a un aumento de los ingresos fiscales y las cotizaciones de la seguridad social", asegura el dictamen.

Regiones avalan propuesta sobre el Fondo de Pesca

Las regiones también acogieron favorablemente la nueva propuesta de la Comisión Europea sobre el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), aunque lamentaron la disminución del presupuesto asignado a la gestión compartida en favor de la gestión directa e indirecta.

"Celebramos el esfuerzo de simplificación y agilidad administrativa y la posibilidad de financiación por parte de todos los ámbitos de lo marítimo y la pesca para darle una dimensión territorial a esta política", valoró a este respecto el director general de Relaciones Exteriores de la Xunta de Galicia, Jesús Gamallo.

El organismo consultivo lamentó, no obstante, la reducción del presupuesto propuesto asignado al FEMP, que tendría que haber aumentado hasta el umbral mínimo del 1 % del marco financiero plurianual posterior a 2020, según su proyecto de dictamen.

Así, el CdR ve en la propuesta para el Fondo entre 2021 y 2027 "un lastre" en cuestiones como el apoyo a la pesca y acuicultura sostenibles, la economía azul, la vigilancia marítima, políticas medioambientales o la cooperación de cuerpos de guardacostas.

También lamentó que el presupuesto asignado a la gestión compartida haya bajado del 90 % del total al 86 % del presupuesto global, en detrimento de lo asignado a la gestión directa o indirecta, que pasa del 10 % al 13 % sobre el total.

Asimismo, el Comité propuso que se permita apoyar la compra de nuevos buques para la renovación de una flota con unidades más ergonómicas, menos contaminantes y más seguras, así como la concesión de ayudas para la creación de infraestructuras portuarias y de subastas.

Por Laura Zornosa (edición: Desirée García)