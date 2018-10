Regiones españolas piden soluciones a la inmigración

Bruselas (EuroEFE).- Regiones españolas han reclamado a la Unión Europea (UE) una mayor reflexión sobre la gestión de la inmigración, durante el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) en Bruselas.

La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, en su posición de regiones mediterráneas, instaron a asumir el reto desde la "corresponsabilidad" entre los diferentes gobiernos comunitarios.

"Desde 2007 han muerto en el Mediterráneo, nuestro mar, casi 100.000 personas, una situación insoportable ética y moralmente. Es urgente una nueva perspectiva de gestión de flujos migratorios", dijo el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) en Bruselas.

Hui he participat en el @EU_CoR on he anunciat la nostra voluntat de convoncar a les regions implicades en els fluxos migratoris del Mediterrani per a proposar acords d'unitat i aconseguir una migració ordenada i segura pic.twitter.com/esD4g7GDl5 — Ximo Puig (@ximopuig) 10 de octubre de 2018

Puig se mostró de acuerdo con la secretaria de Acción Exterior del Gobierno vasco, Marian Elorza, que había planteado previamente la necesidad de afrontar la inmigración "desde la corresponsabilidad", y recordó que su comunidad acogió al barco Aquarius cuando vagaba por el Mediterráneo con cientos de personas a bordo, muchos de ellos menores.

"Tuvimos una excepcional respuesta de nuestros ciudadanos, de los que me siento orgulloso. No me siento orgulloso de que tantos países le cerraran la puerta", criticó, en referencia a socios de la UE como Malta o Italia que se negaron a acoger la nave.

Cumbre de actores locales sobre la inmigración en la Comunidad Valenciana

Puig subrayó el papel "esencial" de las regiones para contribuir a una a política que favorezca una inmigración ordenada y segura, promueva el desarrollo y facilite la integración de los inmigrantes, y anunció su intención de convocar en una cumbre a "actores de carácter local" de ambas orillas del Mediterráneo para proponer "acuerdos de unidad y no ruptura" en materia migratoria.

En unas declaraciones a la prensa tras su intervención, confirmó que este encuentro se produciría en la Comunidad Valenciana, aunque no precisó en qué fecha.

"Lo que no se puede bajo ningún concepto es continuar como hasta este momento", advirtió.

En el debate migratorio intervino también el director general de la Unión Europea para la Región de Murcia, Manuel Pleguezuelo, quien recalcó que es necesario hablar del "y después qué" que llega tras la primera acogida de los inmigrantes, es decir, los proyectos de integración.

En este sentido, recordó que un proyecto de integración laboral e inclusión social para refugiados del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia recibió este martes el premio RegioStars, el galardón más importante de la Comisión Europea (CE) para iniciativas de desarrollo regional financiadas con los fondos de cohesión.

"La mejor política social es tener un empleo digno", concluyó.

País Vasco propone a regiones UE compromiso público para acoger inmigrantes

La secretaria de Acción Exterior del Gobierno vasco, Marian Elorza, planteó a los líderes de las regiones de la UE la iniciativa "Share", que propone un compromiso público para asumir la responsabilidad conjunta de acoger e integrar a los inmigrantes que llegan a Europa.

La Secretaria General de Acción Exterior, Marian Elorza, aboga por crear vías adicionales seguras de migración hacia la UE, tales como los visados humanitarios, la reunificación familiar ampliada o los programas privados de patrociniohttps://t.co/Be57ifJKRL — Eusko Jaurlaritza (@Gob_eus) 22 de marzo de 2018

"Se trata de una invitación abierta a aunar las voluntades de regiones y municipios ante el reto de la migración", dijo Elorza ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones, durante el momento de la sesión en el que se plantearon las preocupaciones de actualidad de los entes locales.

La iniciativa, ya presentada por el Ejecutivo vasco en Vitoria, plantea un intento para acordar a nivel europeo la distribución territorial del esfuerzo de acogida e integración de los inmigrantes, una respuesta que, aseguró, es un "imperativo ético, normativo y de progreso".

"Somos conscientes de que el camino es largo y de que buena parte de las decisiones exceden de nuestras competencias, pero no podemos ni queremos quedarnos de brazos cruzados", aseguró Elorza, quien pidió a las regiones que piensen de la misma forma a unirse a la propuesta.

La iniciativa "Share" consiste, explicó, en "manifestar pública y conjuntamente un compromiso para asumir responsabilidades concretas ante el reto migratorio", y después interpelar sobre esta base a los Estados miembros e instituciones europeas para que "asuman su parte de responsabilidad".

El mecanismo específico se concreta en una fórmula para la distribución de responsabilidades basada en los ingresos fiscales, con un peso del 50%; la población, con el 30%; y el índice de desempleo, con un 20%.

El plan se aplicaría con personas refugiadas, inmigrantes en situación no regularizada y menores extranjeros no acompañados, y sobre los ámbitos territoriales del Estado, las regiones y los municipios.

Andalucía reclama atención para regiones fronterizas del fondo UE inmigración

Por su parte, el secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, Ángel Luis Sánchez, reclamó que el Fondo de Asilo y Migración de la UE tenga en cuenta a las regiones fronterizas y a retos especiales como la llegada masiva de menores no acompañados.

"Pedimos una mayor dotación económica y una mayor regionalización de este fondo, dirigido sobre todo a las regiones fronterizas que son las que tienen esta presión", explicó Sánchez a Efe antes de defender su postura sobre el fondo europeo de inmigración, que los líderes regionales debatieron en el pleno del CdR.

En cuanto a los menores no acompañados, cuya tutela asume en primer lugar la región de llegada del menor, el secretario señaló que a la Junta de Andalucía le corresponde darle primero una ayuda de emergencia y, posteriormente, centrarse en un itinerario de integración entre otras iniciativas de apoyo.

En la reunión previa del @EU_CoR he defendido que regiones como #Andalucía nos jugamos muchísimo en el nuevo marco 2021-2027. El Fondo Social Europeo tiene que ser una garantía de convergencia y debe prestar atención al #empleo juvenil, la inmigración y la innovación social. pic.twitter.com/tA3zMs7UE7 — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 7 de septiembre de 2018

"Andalucía, como región receptora de inmigrantes y de menores no acompañados, quiere darles una ayuda que sea respetuosa con sus derechos, con su dignidad pero sobre todo también con sus esperanzas de futuro", afirmó.

En su intervención ante el pleno, Sánchez recordó que la política de inmigración en la UE debe guiarse por el principio de corresponsabilidad y pidió reforzar la prestación de servicios básicos ante llegadas masivas de inmigrantes, como las que ha enfrentado la frontera sur española en los últimos meses.

El dictamen aprobado por el pleno del CdR en Bruselas advierte, entre otros asuntos, de que un "énfasis excesivo en los temas de control de fronteras" en las propuestas comunitarias sobre inmigración corre el riesgo de ser contrario a los valores fundamentales de la UE.

En su lugar, favorece "un planteamiento más integral que incluya una reforma del sistema de asilo de la UE, así como políticas coherentes y ambiciosas para facilitar la migración legal y apoyar la integración, luchar contra la trata de seres humanos y abordar las causas profundas de la migración". EFE

Por Laura Zornoza (edición: Desirée García)

