Cinco ciudades españolas seleccionadas por sus proyectos innovadores en la UE

Bruselas (EuroEFE).- Cinco proyectos de Barcelona, Sevilla, Cuenca, Mataró y Ribarroja de Turia (Valencia) han sido seleccionados para llevar a cabo acciones urbanas innovadoras de la Unión Europea (UE) en la lucha contra el cambio climático, en la mejora en la calidad de la vivienda y en la capacitación laboral.

Para un periodo de tres años y cofinanciados con fondos europeos, los proyectos seleccionados han sido anunciados oficialmente este miércoles en una ceremonia por el director de política regional de la Comisión Europea (CE), Marc Lemaître, en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, que se clausura este jueves, y en las que fueron escogidos un total de 22 proyectos de 12 países de toda la UE.

22 cities from 12 countries are taking the Urban Innovative Awards home! The cities are the first government-level facing challenges on a daily basis and @UIA_Initiative recognises the effort of these cities #EURegionsWeek pic.twitter.com/DxBgTbDXJI — EUinmyRegion (@EUinmyRegion) October 10, 2018

En la categoría de medidas innovadoras contra el cambio climático fueron galardonadas Barcelona, Sevilla y Ribarroja de Turia, junto a París y Manchester (Reino Unido).

Diez refugios climáricos en escuelas de Barcelona

Con un presupuesto de unos cuatro millones de euros, el proyecto barcelonés consiste en la adaptación de diez escuelas piloto como refugios climáticos para afrontar las altas temperaturas con espacios verdes, zonas sombreadas y otras acuáticas, y el uso de materiales tradicionales.

De esa manera, las escuelas sirven no solo durante el curso, sino también para el verano, para campamentos y para todos los ciudadanos fuera del horario escolar.

Refrescar una calle en la Cartuja de Sevilla

Con casi cuatro millones de euros de presupuesto, la iniciativa sevillana premiada combina la arquitectura tradicional con las nuevas tecnologías en un proyecto piloto en una calle en la isla de la Cartuja con instalaciones refrescantes, galerías subterráneas bioclimáticas y cubiertas solares fijas y móviles.

El proyecto Cartuja pretende experimentar nuevas técnicas y herramientas de diseño urbano para mejorar el medio ambiente y promover el intercambio social, situar a Sevilla como pionera en la adaptación urbana al cambio climático y replicar la experiencia en toda la ciudad en un modelo de colaboración público y privado.

El "guardián" contra incendios de Ribarroja de Turia

Con 4,3 millones de euros, el proyecto de Ribarroja, bautizado como "guardián" tiene el objetivo de combatir los incendios en las zonas colindantes a la ciudad y evitar que afecten a zonas habitadas.

La acción se centra en la zona silvestre de La Vallesa, ubicada entre Ribarroja de Turia y Paterna, con un sistema de reutilización de aguas tratadas, riego automático y sensores de humedad del suelo.

En la categoría de vivienda, fueron premiadas Mataró, junto a Bruselas, Budapest, Gante (Bélgica) y Lyon (Francia).

#Housing is an issue in our cities and public authorities need to be creative on their approach. #Brussels city capital, #Budapest, #Ghent, #Mataró and Metropole of #Lyon have presented interesting solutions, earning them the @UIA_Initiative award in this area #EURegionsWeek — EUinmyRegion (@EUinmyRegion) October 10, 2018

Más casas de alquiler en Mataró

Con 2,5 millones de euros, el proyecto "¡Sí, alquilamos!" de Mataró (Barcelona) consiste en ampliar el mercado de la vivienda incentivando a los propietarios a alquilar por debajo de los precios del mercado ofreciéndoles un alquiler garantizado y apoyo financiero para renovar sus propiedades.

Mientras, Cuenca fue distinguida en la categoría de trabajo y capacitación en la economía local, junto a Aveiro (Portugal), Cluj Napoca (Rumanía), Eindhoven (Holanda), Vantaa (Finlandia) y Ventspils (Letonia).

Un bosque sostenible en Cuenca

Con 3,9 millones de euros, la iniciativa de Cuenca tiene como objetivo explotar mejor su reserva de 53 hectáreas forestales en un centro de innovación forestal urbana que ponga en marcha una bioeconomía forestal del siglo XXI, desarrolle nuevas habilidades y modelos empresariales innovadores para la creación de empresas para explotar el bosque de forma sostenible.

Finalmente, en la categoría de acciones por la calidad del aire los proyectos ganadores fueron de Breda (Bélgica), Helsinki, Ostrava (República Checa) y Portici (Italia).

Por Catalina Guerrero

