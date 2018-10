Formación para refugiados y mujeres con "dramas personales"

Bruselas/Murcia (EuroeEFE).- "Los fondos europeos van de personas no solo de cifras", afirma el consejero de Empleo del gobierno de la Región de Murcia, Javier Celtrán, con el "orgullo" de liderar sendos proyectos de ayuda a mujeres víctimas de la violencia de género y a refugiados, galardonados en las dos últimas ediciones de RegioStars, los premios más importantes de la Comisión Europea.

Poniendo el foco en las personas

"Detrás de los fondos europeos también hay iniciativas como estas que ponen el foco en las personas, que tienen dramas personales y familiares muy fuertes, y al final son beneficiarios de unos fondos que ponemos todos los países de Europa", explicaba Celdrán en una entrevista con Efe en Bruselas poco antes de la gala de los premios RegioStars 2018 celebrada en el marco de la Semana Europea de las Regiones y de las Ciudades, que este año premió el protocolo murciano de ayuda a refugiados.

#RegioStars Category 4 : "Tackling migration challenges" And the winner is... Labour integration & social inclusion of refugees @regiondemurcia @sef_carm pic.twitter.com/upJ6lhuezQ