La futura política de cohesión, a debate en la Conferencia de Regiones Marítimas

Funchal (Portugal) (EuroEFE).- La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRMP), entidad que engloba a unas 160 regiones, se reúne a partir de mañana en el archipiélago portugués de Madeira con un punto clave en la agenda: la política de cohesión prevista en los próximos presupuestos comunitarios.

"Esta reunión se celebra en un momento crucial para nuestras regiones", avanzó Eleni Marianou, secretaria general de la CRMP, en un comunicado en el que instó a todos los participantes en la cita a "actuar juntos" para fijar una posición política común.

