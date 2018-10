Recortar fondos de cohesión dañará la esencia de Europa, avisan las regiones marítimas

Funchal (Portugal) (EuroEFE).- Las alrededor de 160 regiones marítimas periféricas de Europa, que este jueves inician su asamblea anual en Funchal, la capital de Madeira, alertan de que el recorte de fondos de cohesión que Bruselas propone para los próximos presupuestos de la UE afectará a la esencia del proyecto europeo.

Las políticas tradicionales, como las de cohesión, "fueron las que hicieron que las poblaciones se adhirieran desde el inicio al proyecto europeo" y continúan siendo fundamentales "para que los ciudadanos sigan mirando a Europa", destacó el anfitrión de la cita y presidente de la región de Madeira, Miguel Albuquerque.

