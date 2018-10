Regiones marítimas apoyan eliminar las ayudas a combustibles fósiles

Funchal (Portugal) (EuroEFE).- La Conferencia de Regiones Marítimas y Periféricas (CRMP) de Europa se sumó este viernes a los llamamientos para una "rápida eliminación de los subsidios" a los combustibles fósiles.

Esa financiación debería utilizarse para respaldar el desarrollo de tecnologías limpias y la transición de las regiones y sectores con alta producción de carbono, así como para aumentar la adaptabilidad al cambio climático, señala el documento aprobado por la asamblea general de la CRMP celebrada en Madeira.

En ese documento, que recoge su estrategia de reducción de emisiones a largo plazo, las alrededor de 160 regiones miembros de la Conferencia alertan de que la Unión Europea (UE) solo podrá afrontar el reto del calentamiento global mediante la movilización de todos los niveles gubernamentales, ciudadanos y empresas.

"Las regiones, ciudades y administraciones municipales europeas constituyen un activo para la UE", añaden en el texto, en el que subrayan que "Europa debe cumplir el objetivo de reducir el calentamiento global 1,5 grados centígrados en 2100 y el de reducir a cero las emisiones netas de dióxido de carbono en 2050".

