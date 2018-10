Drones para poner coto a la basura en las playas

Vigo (Pontevedra) (EuroEFE).- La lucha contra la basura en las playas cuenta con unos nuevos aliados, los drones, que ayudarán a agilizar las labores de cuantificación y clasificación de residuos, labor que en la actualidad se realiza mediante métodos tradicionales, para saber con exactitud la dimensión del problema.

Esta es la filosofía con la que nació el proyecto LitterDrone, financiado por la Comisión Europea y que ha sido desarrollado por un consorcio que integran la Universidad de Vigo, la Asociación Española de Basuras Marinas y la empresa Grafinta SA.

