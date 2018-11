El rey de España: Entender Europa es creer en las singularidades de cada territorio

Las Palmas de Gran Canaria (EuroEFE).- El Rey inauguró este viernes la conferencia las regiones ultraperiféricas de la UE (RUP) con una defensa de las políticas de cohesión, convergencia económica y progreso social "como pilares esenciales de Europa" y un llamamiento a seguir teniendo en cuenta las singularidades de estos territorios.

"Entender Europa, nuestra Unión Europea, es comprender los motivos que propiciaron su constitución; es creer en las singularidades de cada uno de los territorios que la conforman", ha señalado Don Felipe, ante un auditorio compuesto por representantes de los gobiernos regionales de Martinica, La Reunión, San Martín, Guadalupe, Guayana Francesa, Mayotte, Azores, Madeira y Canarias.

El Rey ha señalado, además, que en "los momentos de incertidumbre" que está viviendo Europa son necesarias las "reafirmaciones de unidad" como las que protagonizan estos nueve territorios de Francia, Portugal y España, que "se han modernizado y prosperado gracias, en buena medida, a su cooperación con el modelo integrador de la UE", y cuyos ciudadanos "se sienten plenamente europeos" a pesar de la distancia que les separa del continente.

Cumbre de los territorios más alejados de Europa

Los territorios más alejados de Europa discuten desde este jueves en Las Palmas de Gran Canaria cuál será su encaje en nuevo escenario presupuestario de la Unión Europea, sin ocultar la preocupación que a todos ellos les generan las repercusiones del brexit y del posible recorte de los fondos de la Política Agraria Común (PAC).

Felipe VI recogió esas inquietudes en su discurso, al subrayar que han sido las políticas de cohesión las que han "forjando (entre los ciudadanos) una conciencia de pertenencia a un espacio común de valores y han permitido un progreso general".

El Monarca enfatizó que, en España, "la defensa de la ultraperiferia siempre ha sido una política de Estado, con independencia del signo político de sus Gobiernos, y que el país tiene "un compromiso claro e indefectible" con la más alejada de sus regiones, Canarias; algo que también percibe en Francia y Portugal con respecto a sus territorios de ultramar.

Para el Rey, que Europa pueda contar con regiones como Canarias supone en este momento la oportunidad de disponer "laboratorios únicos" para el desarrollo de materias relacionadas con "el sector primario, la Educación, la I+D o las energías renovables".

"La diversidad que representa la ultraperiferia se ha sabido combinar con principios como la solidaridad, la igualdad y el respeto a los marcos jurídicos y constitucionales de cada uno de los Estados miembros y al esquema normativo de la Unión. Así ha sido hasta ahora y estoy convencido de que así seguirá siéndolo", ha concluido.

Compromiso europeo con las RUP

Por su parte, la comisaria europea de Política Territorial, Corina Cretu, alentó a las RUP a estar seguras de su compromiso con estos territorios "es completo y sin fisuras" y por ello la UE quiere abrirles las puertas al denominado Plan Juncker.

