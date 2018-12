Corina Cretu: habrá fondos de cohesión para todas las regiones

Bruselas (EuroEFE).- La futura política de cohesión destinará fondos a todas las regiones, tanto las más como las menos desarrolladas, aseguró la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) al desgranar los principios de la propuesta de la Comisión para el marco presupuestario 2021-2027.

Ante los representantes de las regiones y ciudades de la Unión Europea (UE), reunidos este miércoles en su última sesión plenaria del año en Bruselas, la comisaria agradeció el trabajo de los políticos locales y sus contribuciones a la próxima política de cohesión europea, que funcionará entre el periodo 2021-2027 y aún se está negociando.

"Durante los días mas difíciles de la preparación del Marco Financiero Plurianual han dado voz a las regiones y ciudades de la UE, una voz de cohesión, apoyo y refuerzo de esa creencia fundamental nuestra de que no se va a dejar a la zaga a ninguna región", afirmó la comisaria.

La comisaria afirmó que la política de cohesión se basa en la cooperación de distintos entes, como la sociedad civil o los interlocutores sociales, "que son los que conocen la situación sobre el terreno, saben qué se puede simplificar y qué se necesita, y por lo tanto insuflan a la política de cohesión su determinación, paciencia y ganas de mejorar".

Cretu insistió en que la propuesta inicial de la Comisión, que aún debe recibir el visto bueno del Parlamento y el Consejo, recoge una política para todos los Estados miembros "independientemente de cifras, programas y dotaciones", sin "dobles raseros" ni "Estados de primera y de segunda".

La "paradoja" gallega

En el debate posterior a la intervención de la comisaria participó el director general de Relaciones Exteriores de la Xunta de Galicia, Jesús Gamallo, quien avaló la coincidencia de "objetivos y responsabilidades" de la propuesta de la Comisión con las posturas del CdR, aunque advirtió de la "paradoja" que enfrenta su región en el siguiente periodo presupuestario.

Gamallo explicó que, según el método de cálculo que recoge el reglamento de disposiciones comunes, Galicia perderá un 40 % de su asignación pese a que su PIB también caerá 10 puntos respecto al periodo anterior, una situación que atribuye al "tratamiento específico" que recibe la región tras ser considerada como "más desarrollada" bajo los estándares comunitarios.

Gamallo argumentó que se trata de una "doble sanción" que es "absolutamente contraria al espíritu de la política de cohesión" y afirmó que están trabajando con eurodiputados para lograr enmendar la situación en el texto final.

Este presupuesto definitivo debería quedar consensuado, según los cálculos de la Comisión, durante 2019 para que pueda ponerse en marcha el 1 de enero de 2021.

Aunque la comisaria señaló hoy la fecha clave de las elecciones europeas de mayo del año que viene, Bruselas rebajó este martes su ambición y fijó finales de 2019 como límite máximo para que los países y la Eurocámara alcancen su acuerdo y se puedan suceder los trámites necesarios durante 2020.

Por Laura Zornoza (edición: Catalina Guerrero)

