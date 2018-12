Repaldo a la propuesta andaluza sobre el futuro del Fondo Social Europeo

Bruselas (EuroEFE).- El dictamen andaluz sobre el futuro Fondo Social Europeo, en el que se pide a la UE que esta partida presupuestaria tenga recursos suficientes para las regiones que afrontan retos de empleo juvenil o integración de inmigrantes, ha sido respaldado por el Comité Europeo de las Regiones.

El pleno del CdR apoyó de forma unánime y sin debate la opinión de la Junta sobre el llamado FSE+, que sustituirá al fondo social actual en el periodo presupuestario entre 2021 y 2027 y aún no tiene un presupuesto consensuado para este periodo.

"Entre otras cuestiones estamos pidiendo que este fondo tenga los recursos necesarios para que las entidades locales y regionales, que somos los que estamos más cercanos a esas personas más vulnerables, tengamos los recursos suficientes para poder atenderlos de manera digna y adecuada", explicó el secretario general de Acción Exterior de la Junta, Ángel Luis Sánchez, a Efe, que fue en sustitución de la presidenta en funciones de la Junta de Andalucia, Susana Pacheco.

