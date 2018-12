Wifi gratis en 224 nuevos municipios españoles

Bruselas (EuroEFE).- Un total de 224 municipios españoles recibirán un bono WiFi4EU por valor de 15.000 euros con el que podrán crear puntos de acceso wifi gratuitos en espacios públicos, como ayuntamientos, bibliotecas, museos, parques, plazas y otros lugares de interés público.

Las Comunidades Autónomas con un mayor número de subvenciones europeas son: Cataluña, con 44 municipios, Andalucía, con 41, Castilla y León, con 30 y la Comunidad Valenciana con 17. A principios de 2019 se publicará la segunda de las cuatro convocatorias que están previstas con el fin de acercar la conectividad a los ciudadanos de la Unión Europea.

"Gracias a la primera convocatoria de WiFi4EU, 2.800 municipios repartidos por toda Europa podrán ofrecer a miles de europeos y visitantes acceso gratuito a internet en espacios públicos de toda la UE y, así, acercar la conectividad a los ciudadanos en su vida cotidiana", afirmó la comisaria de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel.

Para la comisaria "mejorar la conectividad en la UE es un elemento clave de nuestra Estrategia para el Mercado Único Digital, y WiFi4EU supone otro paso concreto para lograr que esto sea una realidad para todos. Ahora, muchos más europeos podrán conectarse a internet de forma gratuita, lo que les permitirá disfrutar de mejores comunicaciones y de nuevas oportunidades de conexión que, en última instancia, fortalecerán la sociedad y la economía de la UE".

Las normas recientemente aprobadas por las que se establecen el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones (ORECE) garantizarán un acceso más rápido al espectro radioeléctrico y fomentarán la inversión en redes de alta velocidad y de alta calidad en todos los rincones de la UE, incluso en zonas remotas. WiFi4EU viene a sumarse a estos esfuerzos a escala de la UE dirigidos a hacer que la conectividad sea universal.

Congratulations to all the municipalities that won the #WiFi4EU voucher today. Having a more connected EU is at the center if our @DSMeu Strategy. W/ the new WiFi hotspots in public spaces, citizens will benefit of all the opportunities of being connected https://t.co/3yFuHi5E6D pic.twitter.com/jJlCoseKgP