El apoyo a la transición de regiones carboneras cumple su primer año

Katowice (Polonia) (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE), el Parlamento Europeo (PE) y el Comité Europeo de las Regiones (CdR) han subrayado los avances, que gracias a los fondos europeos, ha logrado la Plataforma de las regiones mineras de carbón en transición en su primer año de actividad en apoyo a los territorios con fuerte dependencia de esta industria.

Ayudas en la descarbonización de la economía

La plataforma, lanzada hace un año en Estrasburgo (Francia), busca respaldar la descarbonización de la economía de territorios fuertemente vinculados a la minería de carbón, incentivando el uso de energía limpia y manteniendo la vigilancia en la justicia social, la transformación estructural y la financiación de la economía real.

"Ahora estamos trabajando con trece regiones mineras, haciendo de enlace de forma directa para asegurar que pueden maximizar su uso de fondos europeos y herramientas de apoyo disponibles a nivel comunitario en el proceso de transición", afirmó el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.

Durante una conferencia sobre regiones mineras en la Cumbre del Clima de Katowice (COP24), el comisario español avaló la labor hasta ahora de la plataforma, que ha mantenido reuniones trimestrales con casi 300 participantes en cada ocasión para abordar estrategias de transición, proyectos y mejores prácticas.

Katowice is the capital city of Silesia – the largest coal region in the EU in terms of production and employment in the coal-mining sector. In Europe’s transition to clean energy, no region and no citizen will be left behind https://t.co/WQSGZVdsk5 #COP24 pic.twitter.com/CC7AzBa7r1