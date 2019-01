España, el cuarto país más beneficiado por el Plan Juncker de inversiones

Bruselas (EuroEFE).- España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) que más se ha beneficiado del programa de inversiones estratégicas europeo, más conocido como Plan Juncker, con una financiación de 8.087 millones de euros desde su puesta en marcha en 2015, según los últimos datos publicados por la Comisión Europea.

Solo Grecia, Estonia y Portugal recibieron más inversión que España en relación a su Producto Interior Bruto (PIB) a través de este programa comunitario, que concede financiación con cargo a fondos europeos para diferentes proyectos con el objetivo de atraer también inversión privada hacia los mismos.

España recibió hasta noviembre 8.087 millones de euros en de financiación comunitaria para 110 proyectos, que permitirán movilizar 46.243 millones de euros adicionales en inversiones, según los cálculos de Bruselas.

"Cada una de las empresas que puede tener financiación para sus inversiones, en Investigación y Desarrollo o infraestructuras, significa más competitividad, más empleo y más crecimiento", dijo el vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen en una rueda de prensa para presentar los últimos datos.

Katainen destacó que el Plan Juncker tiene efectos "tangibles" y "concretos", de los que puso como ejemplo el acuerdo firmado en septiembre entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que canaliza la financiación, y la española Ilunion, que agrupa empresas del grupo social ONCE, por el que esta recibirá 35 millones de euros.

Esta cantidad "permitirá a Ilunion, especializada en crear empleo para personas con discapacidad, implementar su estrategia de inversión, renovar sus instalaciones de producción para hacerlas más eficientes y crear 200 empleos", señaló el comisario.

The Investment Plan for Europe has been a remarkable success in support of jobs & growth. It’s estimated to have supported 750,000 jobs. As of December 2018, #EFSI is expected to trigger over €370 bn in investment & 856,000 SMEs are set to benefit from improved access to finance pic.twitter.com/q9e7Chd88Q