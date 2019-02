Canarias evoca "Juego de Tronos" para atraer turistas europeos: "Winter is not coming"

Las Palmas de Gran Canaria (EuroEFE).- El Gobierno canario ha lanzado una nueva promoción turística de las islas en diez países europeos basada en el buen clima invernal del archipiélago y con el lema "Winter is not coming" ("El invierno no llega"), que hace todo un guiño a los millones de seguidores de la serie "Juego de Tronos".

Según ha destacado en conferencia de prensa el consejero de Turismo, Isaac Castellano, esta nueva acción promocional de las islas -financiada en su mayor parte con fondos europeos- para el mercado de invierno se desarrollará durante este mes de febrero y en marzo, en ocho idiomas y en los países Reino Unido, Alemania, España, Irlanda, Suecia, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Noruega.

@canarias_es lanza una acción promocional para recordar a 10 mercados europeos que aquí ‘el invierno nunca llega’. @isaaccastellano y @mmencas presentan #WinterIsNotComing, que se desarrollará en febrero y marzo en 8 idiomas diferentes https://t.co/7BeLnkTQXF @TurismCanarias pic.twitter.com/lHVEuz4Mg3 — Turismo Gobcan (@TurismoGobCan) February 4, 2019

El propósito de esta iniciativa institucional es llevar el sol de las islas a sus potenciales turistas para recordar de nuevo que, mientras en sus naciones tiritan por gélidas temperaturas, en Canarias de disfruta del "mejor clima del mundo".

Castellano ha subrayado que la campaña pondrá de manifiesto las "bondades" climáticas de un destino líder y ha agregado que llega después de un año "muy positivo" para el primer sector económico de Canarias que, aunque perdió medio millón de visitantes con relación a 2017, tuvo un gran impacto en el empleo al crecer un 2,5 por ciento en todas las actividades relacionadas con el turismo.

El consejero ha recordado que de los 15,55 millones turistas que llegaron en 2018 a las islas, 1,73 millones llegaron de la Península y 13,82 millones de países europeos, que dejaron una facturación que superó los 17.000 millones de euros, por lo que a su juicio, 2018 "el mejor año turístico de Canarias".

Una campaña financiada en su mayor parte con fondos europeos

Por su parte, la directora gerente de Promotur Turismo Canarias, María Méndez, ha subrayado que esta campaña se dirige a los turistas europeos para que sigan teniendo en su mente al archipiélago a la hora de programar sus próximas vacaciones.

Esta acción promocional, que tiene un coste de 1,65 millones de euros y está financiada en un 85 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, es la primera del año de Promotur y pretende una comunicación directa con el cliente que busca, de forma especial, el sol y la playa.

"Todos los días tenemos contactos con los visitantes de Canarias a través de 15 segmentos diferentes, pero con esta campaña será más sencillo captar las audiencias porque el potencial turista estará sufriendo mucho frío en sus países", ha especificado.

En este sentido, la directora gerente de Promotur ha reiterado que lo que se busca es "conseguir la complicidad de los seguidores de Canarias y que el contenido generado por ellos mismos sea la mejor promoción".

Méndez ha explicado que en la campaña se utilizan un vídeo de un minuto de duración, 'banners' y otros espacios en medios digitales, publicación en redes sociales, gráficos para exterior y prensa, y cuñas de radios.

Esta promoción persigue superar los 7 millones de visualizaciones y, como novedad, utilizará distintos formatos como una lona gigante en la Gran Vía de Madrid, con el añadido de la geolocalización para detectar a quienes pasen cerca, y tengan el móvil encendido, para remitirles un vídeo que se basa, en su diseño, en la estética de las series de ficción.

Junto a la comunicación digital en Facebook, Instagram, Youtube o Twitter, y la web www.winterisnotcoming.com, otra de las acciones más relevantes que se realizará en un centro comercial del sur de Londres, donde se instalará 'El Trono del Clima', sobre una base de arena, y se invitará a los transeúntes a participar y dejar sus datos para seguir ampliando la base de clientes de Promotur.

Este trono, que será sorteado entre los que participe en la promoción, también hará otro gesto de complicidad a la popular serie televisiva, y estará rodeado por siete estandartes de los siete reinos, cada uno con un lema de los cabildos canarios.

Por Isidro Quintana (edición: Catalina Guerrero)

