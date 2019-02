Sevilla (EuroEFE).- Combatir la "lacra del abandono escolar" con un programa de refuerzo en julio al que podrán acogerse este año unos 100.000 escolares es el objetivo que se ha marcado el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, quien ha recurrido a fondos europeos para luchar contra un problema que, a su juicio, está detrás de "la cantera del paro".

En este programa, dividido en dos quincenas en las que en principio no podrán repetir los asistentes, se impartirán clases de matemáticas, lectura e inglés y se complementarán con actividades físicas y recreativas, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, sin aula matinal ni comedor.

Los docentes serán recién licenciados -para los cuales se creará una bolsa de empleo específica- que dispondrán de información directa de los tutores de los alumnos asistentes, el programa se desarrollará en los colegios -también en los concertados que lo dispongan-, en colaboración con los ayuntamientos.

La @AndaluciaJunta desarrollará un programa estival de refuerzo para combatir el abandono escolar en #Andalucía. 100.000 alumnos podrán beneficiarse de apoyo en matemáticas, lectura e inglés que también servirá para facilitar la conciliación familiar https://t.co/xcU3XhSPhk — Juan Marín (@JuanMarin_Cs) 11 de febrero de 2019

Los asistentes no pagarán más de un euro por día

La asistencia no será del todo gratuita, aunque el programa se financiará con once millones de euros de fondos europeos, lo que permitirá costearlo en un 95 por ciento y que los alumnos no tengan que pagar más de un euro por día.

En su primera comparecencia ante los medios de comunicación como consejero, Imbroda ha dicho que la tasa andaluza de abandono escolar --"desgraciadamente" la más alta de Europa-- coincide, en torno a un 23 ó 24 por ciento, con la tasa de desempleo, por lo que ha afirmado que abordar el esfuerzo escolar no permitía "perder ni un minuto", además de que esta medida forma parte de las previstas para los cien primeros día de Gobierno del pacto de Gobierno entre PP y Ciudadanos.

Imbroda ha aclarado que "el concepto" de este nuevo programa educativo se alega del de la guardería porque, entre otras razones, "se va a exigir esfuerzo", y ha insistido en que "no se trata de un campus de verano" sino de una actividad escolar que trata de mejorar los resultados académicos y que tiene una "componente de esfuerzo".

El programa, que ha calificado de "urgente", se implantará con "tres criterios objetivos", los resultados académicos, el nivel socioeconómico de las familias de los alumnos y la conciliación familiar.

Un programa piloto que podría ampliarse a todo el curso escolar

El refuerzo se implantará en "fase de estudio" y la consejería no descarta ampliarlo a todo el curso, con clases los lunes, miércoles y viernes e incluir la ESO, un periodo en el que el abandono escolar se manifiesta con más fuerza pero que, según los nuevos responsables de Educación, se incuba ya desde la Primaria.

Imbroda ha asegurado que la medida responde a la "inquietud y preocupación" generada por el elevado nivel de abandono escolar existente en Andalucía, y ha añadido que su departamento es partidario de la calidad y la excelencia del sistema educativo, "pero de verdad, más allá del eslogan".

El nuevo consejero, que mañana dará a conocer los nombramientos de los nuevos directores generales y delegados provinciales de su departamento, ha asegurado que "no hay mejor inversión en una sociedad que la Educación; hay gente que habla de gasto, peor yo hablo de inversión".

También ha señalado que este programa "es un buen primer paso para combatir la lacra del abandono escolar" y que su equipo tratará de "llegar al éxito de cada uno de nuestros alumnos".

La viceconsejera Marta Escrivá, que ha acompañado a Ibroda, ha asegurado que con este programa "se ataja desde la raíz" el problema del abandono escolar.

Por Alejandro Valenzuela (edición: Catalina Guerrero)

