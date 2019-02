El director de Red.es aboga por un "pacto" por la digitalización en España

Madrid (EuroEFE).- España no puede "dar la espalda" a la digitalización porque estamos en un "cambio de era", afirma el director de la entidad pública Red.es, David Cierco, quien en una entrevista a Efe aboga por un "pacto" político para afrontar este "reto" que eleva a la categoría de "asunto de Estado".

"Modernizarse o quedarse atrás, si te quedas atrás como sociedad sufres. Ahora mismo la modernización, cualquier tipo de modernización pasa por la digitalización, es la manera de conquistar el futuro", mantiene Cierco, cuyo organismo, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, es el encargado de impulsar la Agenda Digital para España, con cofinanciación de los fondos europeos.

"Un reto al que no se puede dar la espalda"

De no invertir en esa modernización, "el país no va a ser capaz de desarrollarse como se puede desarrollar y puede tender a empobrecerse. Es un reto al que no se puede dar la espalda", dice, por lo que, al margen de eventuales vaivenes político, considera que sería "muy bueno y no imposible" conseguir un "pacto" por la digitalización, así como por la sanidad o la educación.

En esos ámbitos se sitúan precisamente dos de las actuaciones con más "impacto social" de las llevadas a cabo por Red.es en los últimos años en su "objetivo muy ambicioso" de digitalizar la sociedad española: la tarjeta sanitaria y "Escuelas Conectadas".

Esas dos actuaciones que "llegan directamente a la gente" están ahí "gracias" al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y al Fondo Social Europeo, que suman "un total de 850 millones de euros".

Según Cierco, España puede "presumir de administración electrónica" a nivel europeo, donde se sitúa en "un nivel de liderazgo".

Así, por ejemplo, con un presupuesto de 200 millones de euros, "Escuelas Conectadas" es un programa "totalmente pionero en Europa", debido a su "magnitud", y "hecho a la medida de las necesidades de España", un país "extenso y con una orografía difícil", para conectar todos los centros educativos tanto urbanos como rurales.

"España, en la vanguardia del despliegue de fibra en Europa"

Este programa, sumado a otros que se están llevando a cabo, sitúan a "España en la vanguardia del despliegue de fibra a nivel europeo", ya que dispone de "más kilómetros de fibra que Francia, Inglaterra y Alemania juntos", según Cierco.

Y ha sido el "liderazgo político y económico del sector publico" el que ha favorecido ese despliegue para fomentar la "cohesión territorial", insiste el director de Red.es, quien compara la transcendencia de esas "autopistas de la información" a lo que en su día supusieron para España la construcción de las autovías.

Convencido que "un país con infraestructuras de fibra extensas y repartidas por todo el territorio es un país que está mejor preparado para el futuro", Cierco considera que ahora ha llegado el momento de "maximizar" el uso de esas redes, que ya están sirviendo de base para desarrollar el programa de "Ciudades Inteligentes" o de transformación digital de las pymes, entre otros proyectos.

Fomentar las vocaciones tecnológicas entre las niñas

Para impulsar el tejido productivo se va a poner en marcha la campaña "España, nación emprendedora", que tendrá un marcado acento en la digitalización y en la "igualdad de género".

En este punto, Cierco hace especial hincapié en fomentar también las vocaciones tecnológicas y de ingenierías, ya que hay un déficit en estas especialidades, pero especialmente entre las niñas.

"Esto tiene una transcendencia vital -explica- porque desde la ciencia y la tecnología se está diseñando el mundo del mañana, entonces si tenemos un 10 % de mujeres y un 90 % de hombres en el diseño del mundo del mañana nos volvemos a hacer la trampa: el mundo del mañana será diseñado por hombres y será sufrido por mujeres".

Para "darle la vuelta" a esta tendencia desde Red.es, que gestiona ahora RedIris, que conecta todos los centros científicos y tecnológicos del país, se ha lanzado la iniciativa "Mujeres en RedIris", para dar visibilidad a casos de éxito.

"Feminizar las acciones, los mensajes y el diseño de la sociedad del mañana es superimportante para que sea más habitable, más sostenible, de mayor convivencia, es fundamental diseñar el futuro desde la igualdad de género", concluye Cierco.

