Trabajar sin barreras

Madrid (EuroEFE).- "Me encanta mi trabajo". Podría ser el comentario de muchas personas, pero cobra relevancia si quien lo dice es Paula, a punto de cumplir 19 años, y que a pesar de tener una discapacidad auditiva afirma feliz que no se enfrenta a ninguna barrera y se siente muy a gusto entre sus compañeros.

Trabaja mientras repite segundo de Bachillerato "por culpa" de la Química, cuenta a Efe esta joven madrileña, que ha visto mejorar su vida a través de Inserta Empleo, entidad de la Fundación ONCE.

Un proyecto con fondos europeos

Desde el año 2000 Inserta colabora con el Fondo Social Europeo y, en concreto, con el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) -destinado a personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 % y mayores de 30 años- y el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) -discapacidad inferior al 33 % y menores de 30 años-, que han logrado 88.277 inserciones.

Ambos programas buscan la inserción sociolaboral del sector de la discapacidad y la igualdad de oportunidades.

Los interesados, ya sean personas con discapacidad o empresas, pueden acceder a dichos programas a través de la Plataforma Por Talento de Inserta, donde precisamente el pasado noviembre se inscribió Paula López para sentirse "más contenta" y "tener un dinerillo" con el que, por ejemplo, sacarse el carné de conducir.

Primero optó para un trabajo en una lavandería de un hospital pero tras varias entrevistas la ofrecieron un contrato indefinido como cajera en un supermercado. "Ahí estoy, trabajo viernes, sábados y domingos y me siento muy a gusto".

"Según entré todo el mundo me acogió muy bien, se portan fenomenal conmigo, ayudándome en todo lo que necesito", asegura Paula, quien añade sonriendo: "no tengo ninguna barrera, yo voy con mis audífonos a trabajar y no tengo ningún problema".

La experiencia profesional y vital de Paula es una de las muchas que puede contar Virginia Carcedo, directora de Inserta Empleo.

Y es que si se le pregunta cómo cambia la vida de las personas con discapacidad el encontrar un empleo contesta con otro ejemplo: "un día, en una gran superficie, llevaba por causalidad una bolsa con el logotipo de Por Talento y se me acercó una mujer y me dio las gracias porque esta plataforma había cambiado su vida. Antes tenía la autoestima baja y vivía solo de subvenciones y de su familia y ahora tenía autonomía por su trabajo y se sentía mejor en todos los aspectos".

Impulsar el talento

"La diversidad en general y la discapacidad en particular es una fuente de talento que no podemos desperdiciar", recalca Carcedo, que les asegura a las personas con discapacidad que "realmente hay posibilidad de empleo".

A las empresas (el pasado año gestionaron ofertas con 2.106 de ellas) les explica que "la diversidad en sus equipos les va a posicionar de cara a los consumidores"; "la diversidad crea riqueza, aprovechémoslo", enfatiza.

Carcedo explica que los citados programas operativos han tenido desde 2000 a 2018 más de 313.000 destinatarios; entre 2016 y 2018 el 40 % eran mujeres y el 60 % hombres (en 2018 pasó a 41 % mujeres y 59 % hombres).

Entre 2000 y 2018 ha habido 116.780 alumnos en alguno de los cursos que ofrecen para facilitar la inserción laboral.

Por su lado, Inserta cuenta con 323 empleados en 34 oficinas, de los que el 80 % son personas con discapacidad y 85 % son mujeres.

"Hacemos la intermediación entre la persona con discapacidad que busca trabajo y las empresas", recalca Carcedo, que añade que las primeras cambian su vida y la de sus familias y las segundas descubren que al contratarlas generan "rentabilidad social y económica".

"Empezamos haciendo una entrevista ocupacional a la persona interesada -'me gusta más decir un mapa de talento'- y con ella y sus expectativas se hace un plan de empleo" y se le pone en contacto con las empresas; aunque también -continúa Carcedo- se le puede aconsejar que siga un curso o un taller de formación (ofimática, inglés, competencias, cómo vestirse para una entrevista de trabajo...)

Y en las empresas se hace un análisis previo de su accesibilidad y se realiza una sensibilización de sus empleados, añade.

Por Pilar Rodríguez Veiga (edición: Catalina Guerrero)

