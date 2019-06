Un proyecto europeo para mejorar los servicios de medición y predicción del estado del mar

Santiago de Compostela (EuroEFE).- El Observatorio Oceanográfico RAIA mejorará sus servicios para medir y predecir el estado del mar gracias a la puesta en marcha de un nuevo proyecto europeo que permitirá, nos próximos tres años, mejorar la infraestructura de esta red de observación transfronteriza con la integración de la tecnología de radares de alta frecuencia.

La Consellería do Mar participa, a través del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) y del Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar, en este proyecto del Observatorio Oceanográfico RAIA para mejorar sus servicios de medición y predicción del estado del mar.

Galicia lidera un novo proxecto europeo para mellorar os servizos de medición e predición do estado do mar https://t.co/kAzsyluNxO pic.twitter.com/WqASj9R9T1 — Xunta de Galicia (@Xunta) 16 de junio de 2019

Radares de alta frecuencia

Este proyecto, que coordina el Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar, permitirá en los próximos tres años mejorar la infraestructura de esta red de observación transfronteriza con la integración de la tecnología de radares de alta frecuencia.

Junto al resto de los miembros del consorcio Radar On RAIA, las instituciones gallegas trabajarán en la mejora de las antenas HF Radar del Observatorio y en la puesta en marcha de otras nuevas, lo que hará posible ampliar la información sobre corrientes superficiales y oleadas que hasta ahora proporcionaban las boyas que la red tiene distribuidas en la costa gallega y portuguesa.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros y está cofinanciado por el programa de cooperación Interreg VA España-Portugal Poctep 2014-2020 y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Su puesta en marcha tendrá lugar el próximo martes, cuando se celebrará en la sede del Cetmar la reunión de lanzamiento de Radar On RAIA con la presencia de todos los socios.

El ruido en nuestros mares debe ser también objeto de estudio. Por eso, @marnaraia ha instalado una sonda en una de sus boyas para analizar los datos. https://t.co/FzPmaGqyLa — MarRISK (@Mar_Risk) 29 de mayo de 2019

Operativo desde el año 2008, el Observatorio RAIA es una infraestructura de observación y predicción océano-meteorológica operativa en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal que proporciona productos y servicios a sectores clave vinculados a la 'economía azul', como el sector marítimo-pesquero, el turismo o la sociedad en general.

Por delegación de Efe en Santiago de Compostela (edición: Catalina Guerrero)

