Una iniciativa europea reparte más de diez mil depósitos para compostaje doméstico en Galicia

Santiago de Compostela (EuroEFE).- En todo hogar se genera a diario una enorme cantidad de residuos y, si bien para los envases, cartón y el vidrio existen hoy contenedores de recogida selectiva en la mayoría de los municipios, con lo cual se pueden separar en casa, pues con la materia orgánica la vía es el compostaje doméstico, otro modo de reciclar que permite viviendas más ecológicas y sostenibles.

Depositos distribuidos a viviendas con huerto o jardín

Los beneficios que el sistema reporta, aparte de cuidar el planeta y por tanto de los propiamente ambientales, con la notable disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera, no son pocos, pues se ve aminorado el depósito en los contenedores convencionales y se ve reducida, por ende, la frecuencia de recogida y transporte.

El asunto, que redunda en un estilo de vida más saludable, no es baladí y está en auge, pues la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) ha repartido hasta la fecha más de 10.300 compostadores domésticos en distintos puntos de Galicia.

Éstos, con una capacidad de entre 340 y 350 litros y fabricados con materiales reciclados y reciclables, han sido distribuidos gracias a un programa de esta empresa pública al que se han adscrito hasta 299 entidades gallegas, entre las que se encuentran 186 ayuntamientos de las cuatro provincias, 98 centros educativos y 15 colectivos sociales.

"Sogama no se limita únicamente a la entrega de estos medios materiales, sino que, para garantizar el éxito de la iniciativa, imparte cursos de formación presenciales destinados a los usuarios para que puedan aplicar la técnica de forma adecuada y tengan la oportunidad de resolver sus dudas", señala esta compañía impulsora.

En paralelo a la organización de estos seminarios, Sogama también ha hecho entrega asimismo de manuales didácticos de apoyo a los usuarios de los compostadores domésticos en los cuales se explica de forma pormenorizada el proceso y se proporcionan las claves para dar respuesta a las dudas más frecuentes y corregir posibles errores.

Los ayuntamientos han facilitado estos recipientes en suma a viviendas unifamiliares que disponían de un huerto o jardín que permitía aplicar el compost resultante y cerrar el ciclo del reciclaje de la materia orgánica; los centros educativos, por su parte, han querido formar parte de tal propuesta para poner en valor la importancia de devolver a la tierra residuos orgánicos en forma de nutrientes.

Las ventajas de los fertilizantes naturales

De manera complementaria, la entidad también ofrece a través de un portal web específico www.compostaconsogama.gal información de utilidad y recursos divulgativos sobre el compostaje; los ayuntamientos, a su vez, se han con comprometido a realizar un programa de seguimiento con su propio personal.

Sogama destaca, de entre los beneficios del compostaje doméstico, los relacionados con el propio entorno, con el medio, toda vez que el reciclaje de materia orgánica en los propios hogares representa el 42 % de la composición media de una bolsa tipo.

Otra de las cuestiones positivas sin duda alguna es que los usuarios evitan de este modo la compra de fertilizantes artificiales, ya que se obtiene un abono de primera calidad con excelentes propiedades para el suelo, y no deben desplazarse tanto a los contenedores, toda vez que los residuos no utilizados para el compost, los no orgánicos, se pueden almacenar varios días en las casas.

Además, esta iniciativa también estaría recuperando una práctica tradicional en el rural gallego: la segregación de residuos orgánicos para alimento del ganado o elaboración de compost, aunque valiéndose de un sistema que permite hacerlo de una forma más cómoda, higiénica y lógicamente proporcionada.

Adicionalmente, Sogama forma parte, en calidad de socio, del proyecto europeo de cooperación transfronteriza Res2ValHum, que busca dar cuenta de las ventajas asociadas a la recuperación de la materia orgánica y sus diversas aplicaciones más allá del ámbito agrícola y la mejora de suelos, ya que tiene potencial en el ámbito de la cosmética y acciones terapéuticas diversas.

El proyecto se integra dentro del programa Interreg V-A España Portugal 2014-2020 y cuenta con la participación mencionada de Sogama, así como de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), el Centro de Valorización Ambiental del Norte y, en el caso de Portugal, de la Universidade do Minho, en calidad de líder, el Centro de Valorización de Residuos (CVR), el Servicio Intermunicipalizado de Gestión de Residuos de Grande Porto (LIPOR) y Valorización y Tratamiento de Residuos Sólidos (BRAVAL).

Por Carlos Rey (edición: Catalina Guerrero)

