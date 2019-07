Bruselas selecciona un proyecto de paisajes sonoros de Portugal, España y Hungría

Lisboa (EuroEFE).- El proyecto Sonotomia, que apuesta por el uso de las tecnologías digitales para estudiar las relaciones entre la música y los paisajes sonoros e impulsado por entidades de Portugal, España y Hungría, fue seleccionado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea.

Sonotomia, una iniciativa transfronteriza nacida en una región despoblada

La iniciativa está coordinada por la portuguesa Pedra Angular, responsable por el Festival Terras sem sombra, en articulación con la española Fundación Santa María de Albarracín, del Gobierno de Aragón, y el Spatial Sound Institute, con sede en Budapest.

El proyecto, según explicó Pedra Angular en un comunicado enviado a EFE, tiene su epicentro en el Alentejo, una de las zonas más despobladas de Portugal, y es la única iniciativa de coordinación lusa entre las 87 seleccionadas para recibir financiación comunitaria.

"El motor de esta iniciativa es una institución de la sociedad civil, algo no muy frecuente, al igual de que el hecho de que irradia no a partir de Lisboa o de Oporto sino de un territorio de baja densidad: el Alentejo", destacó Pedra Angular.

Sonotomia incide en tres ambientes específicos, el rural, el marítimo y el urbano, y su objetivo final es "un abordaje bastante inusual del patrimonio, tanto material como inmaterial".

"Hay un fuerte empeño del equipo del proyecto Sonotomia en conquistar nuevos públicos no sólo para territorios periféricos, sino también para realidades artísticas y técnicas todavía poco accesibles a grandes franjas del público", señaló el director general del Festival Terras sem sombra, José António Falcão.

Por eso, con la iniciativa quieren "romper fronteras y mostrar una Europa diferente, inspirada por sus identidades sonoras", añadió.

El Festival Terras sem sombra, iniciativa de bandera de Pedra Angular, propone una oferta de patrimonio, arte, gastronomía, música y biodiversidad en el Alentejo y en su última edición cruzó la frontera con actividades en la región española de Extremadura.

"Terras sem sombra", descubrir el Alentejo entre olivos y Mozart, y cruzar a la vecina Extremadura

Disfrutar de la magia de Mozart, descubrir tallas barrocas y pasear entre olivos centenarios en el corazón del Alentejo es la original propuesta de "Terras sem sombra", un festival único que este año cruza por primera vez la frontera lusa y llega a Extremadura, su vecina española.

Patrimonio, arte, gastronomía, música y biodiversidad integran la oferta de "Terras sem sombra", nombre que evoca una tierra "genuina, donde no hay que fingir y te puedes sentir seguro", explicaba a Efe en marzo su director y fundador, el historiador Jose António Falcão, coincidiendo con la última edición del festival.

Creado en 2003 como una muestra de música sacra, el festival ha evolucionado hasta convertirse en una propuesta de cultura global que aspira a revitalizar una de las zonas más castigadas de la península ibérica por el envejecimiento y la despoblación.

Cada año, entre enero y julio, una docena de localidades alentejanas acoge sus actividades, que incluyen un paseo por la memoria de las ciudades, un concierto clásico en escenarios singulares -que bien puede ser una iglesia o una almazara- y una excursión para descubrir la riqueza de su paisaje.

Bajo el lema "Sobre la Tierra, sobre el Mar", en homenaje al V centenario de la vuelta al mundo que comandaron el portugués Fernando de Magallanes y el español Juan Sebastián Elcano, la última edición, "Viaje y viajes de los siglos XV al XXI", ha llegado este año por primera vez a las españolas Valencia de Alcántara y Olivenza, en Extremadura.

"España siempre ha estado muy presente, fue país invitado en otras ediciones y ahora se ha integrado en el programa. Eso significa que este festival, que era de vocación ibérica, ahora ya es ibérico", sostiene Falcão.

El objetivo, continúa, es convertirlo en un referente internacional, "transformar el Alentejo en un destino de arte y naturaleza de primer nivel. Tenemos escenarios únicos, locales extraordinarios y un entorno único, es la cuadratura del círculo".

Además, señala Sara Fonseca, la directora ejecutiva del festival, "es una forma de llevar a los pueblos del Alentejo conciertos que seguramente nunca verían sus vecinos".

Sara coordina a decenas de voluntarios sin cuyo trabajo, reconoce, sería imposible sacar adelante el proyecto, que en cada edición anual moviliza a más de 3.000 asistentes.

Voluntarios son los jóvenes que ayudan en el traslado de los instrumentos de los músicos pero también los expertos en historia o botánica que se convierten en guías por un día para hablar de los tesoros ocultos tanto en retablos y templos como en los bosques alentejanos.

"Terras sem sombra" permite disfrutar de un paseo en busca de antiguos hornos de cal en la sierra de Alor (Extremadura), estudiar los cielos como improvisado astrólogo en Barranco o sacudirse a ritmo de "góspel" con un grupo estadounidense en Viola de Frades.

"Es una manera muy diferente de acercarse a la música, de llevar la música al medio rural y revalorizar la cultura local", opina el crítico musical Juan Ángel Vela, que desde hace cinco años se ocupa de la dirección artística del festival.

Europa Creativa es el programa de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 destinado a impulsar los sectores culturales y creativos, prestando apoyo a artistas, profesionales y organizaciones culturales y audiovisuales, de las artes escénicas, de las bellas artes, de la edición, el cine, la televisión, la música, las artes interdisciplinarias, la literatura, el patrimonio y la industria de los videojuegos. Para todo ello, el Programa dispone de 1.460 millones de euros durante todo el periodo.

Europa Creativa se enmarca dentro de la Estrategia Europa 2020 enfocada a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Por ese motivo persigue financiar proyectos de dimensión europea, con la finalidad de reforzar la competitividad del sector cultural y creativo, a la vez que salvaguardar la diversidad cultural y lingüística europea.

Not sure who to follow on #Twitter?

This #FollowFriday we treat you to a list of colleagues working with #CreativeEurope &cultural policy.

Heritage Music Video games ultural diplomacy this list has you covered! https://t.co/IYjtY9PwyP pic.twitter.com/cDan86SxFT