Un proyecto europeo para fomentar la digitalización de regiones de ocho países

Santander (EuroEFE).- Fomentar la digitalización es el objetivo del proyecto europeo "Digital Regions", en el que participan regiones de ocho países con un presupuesto de 1,6 millones de euros y que forma parte de las iniciativas de la Red Europea para la Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Ernact).

En este nuevo periodo de estrategias de especialización inteligente regional participan regiones de España y Portugal, así como de Irlanda, Rumanía, Eslovenia, Suiza, Alemania y Bulgaria.

And here we go! @interregeurope funded #DigitalRegions project kicks-of will work together to achieve a 15% increase of manufacturing sector #SMEs cooperating with other innovation actors to implement I4.0 solutions as a result of improved innovation policies! pic.twitter.com/7VQOmOoBiX