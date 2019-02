Un "tour" informativo por algunas capitales de la UE

Madrid (EuroEFE.EA.es) .- Las Capitales es el “newsletter” diario de la red de corresponsales de EURACTIV, socio de EFE, con las últimas noticias en toda Europa

BUCAREST

Dragnea acude al Congreso del PSE: el líder de los socialistas de Rumania, Liviu Dragnea, asistirá al Congreso del Partido Socialista Europeo (PSE) de hoy y mañana en Madrid, aunque antes de viajar subrayó que no hablará con nadie que discrimine a Rumanía.

El caso Kövesi.

La ex fiscal general Laura Codruţa Kövesi es una de las tres candidatas para jefa de la nueva Oficina del Fiscal Europeo (EPPO), luego de que el partido gobernante de Rumanía la cesara de su cargo el año pasado.

En una entrevista con Euronews, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, dijo que “no puede haber amnistía para los políticos corruptos que han sido condenados ante los tribunales. He sido bastante explícito con los rumanos en esto y continuaré siendo claro al respecto”.

“En la lucha contra la corrupción, según mi experiencia, la señorita Kovesi hizo un excelente trabajo a lo largo de los años. Lo único que puedo testificar es que la he visto trabajando y que creo que es una excelente fiscal. Ella ha hecho un trabajo muy valiente en Rumania ".

(Bogdan Neagu, EURACTIV.ro)

ZAGREB

El primer ministro calla sobre Orbán y el Partido Popular Europeo (PPE): el primer ministro croata, Andrej Plenković, aseguró que su homólogo húngaro Viktor Orbán cometió un error con una campaña controvertida que acusa a Jean-Claude Juncker y a George Soros de poner en peligro la seguridad de Hungría.

Pero no aclaró si Orbán debería ser expulsado del PPE, del cual el miembro HDZ de Plenković forma parte.

Apoyo para la regulación del geobloqueo: la implementación de las normas de la UE que eliminan el bloqueo geográfico llevará a un aumento del comercio electrónico y una mayor oferta y seguridad para los consumidores y comerciantes en las transacciones transfronterizas, afirmaron expertos en una sesión del parlamento de Croacia.

(Željko Trkanjec, EURACTIV.hr)

MADRID

Iberia se enfrenta a las turbulencias del “brexit”: la Comisión Europea ha otorgado a Iberia, la antigua aerolínea de bandera de España, un plazo de seis meses (en lugar de 12) para reorganizar su estructura de participación accionarial y adaptarla a las normas de la UE sobre propiedad europea en caso de que no haya acuerdo de “brexit”, según informa EuroEFE, socio de EURACTIV.

PARÍS

¿Barnier jnr se postulará para la lista de Macron?: Todavía se desconoce quién liderará la lista electoral de La République En Marche (LREM) de Macron en las elecciones al Parlamento Europeo. Pero Nicolas Barnier, el hijo del negociador jefe del “brexit”, Michel Barnier, podría ser candidato por Agir, un aliado de centro-derecha de LREM para las elecciones europeas.

"Caso Benalla": el Senado recomendó que el ex asistente de seguridad de Macron, Alexandre Benalla, fuera procesado por perjurio. Benalla fue acusado de contradicciones en su testimonio sobre su conducta violenta durante las protestas del año pasado. Los senadores agregaron que en el caso se produjeron "disfunciones importantes en el nivel más alto del estado".

(Cécile Barbière, EURACTIV.fr)

BERLIN

Frenazo en seco: los Verdes de Alemania criticaron al gobierno luego de que los negociadores de la UE acordaran el primer conjunto de normas para emisiones de CO2 de vehículos pesados. El eurodiputado Sven Giegold declaró al periódico Neue Osnabrücker Zeitung que el gobierno alemán actuó "una vez más como defensor del lobby de automóviles en lugar de proteger el clima".

Enfado de AfD: el Tribunal Constitucional de Berlín rechazó una demanda presentada por el partido de extrema derecha Alianza por Alemania (AfD) contra el alcalde de Berlín, Michael Müller (SPD), informó Der Tagesspiegel. El partido de extrema derecha demandó a Müller después de que tuiteara que estaba satisfecho de que 25,000 personas salieran a las calles en respuesta a una marcha de AfD en la ciudad el año pasado.

(Claire Stam, EURACTIV.de)

LONDRES

Dimisión de diputados “tories”: tres destacados parlamentarios conservadores británicos han salido del partido, por su oposición a los planes del “brexit” de Theresa May. La medida se produce un día después de que ocho diputados laboristas abandonaran su partido por motivos similares, además de cuestiones relacionadas con expresiones de antisemitismo dentro de las filas del partido.

La salida de los “tories” fue un golpe para May, quien dijo sentirse "triste", al tiempo que subrayó que su partido "siempre ofrecería ... políticas decentes, moderadas y patrióticas". (Samuel Stolton, EURACTIV.com)

VARSOVIA

El Parlamento Europeo no es un asilo de ancianos: el partido gobernante Conservador Ley y Justicia (ECR) presentó a sus principales candidatos para las elecciones europeas. Entre ellos se encuentran estrellas fugaces de la política nacional, como la ex diputada Beata Szydło, el ex ministro de Exteriores Witold Waszczykowski, y el ministro de Interior Joachim Brudziński. El favorito será Jacek Saryusz-Wolski, quien sin éxito se enfrentó a Donald Tusk para la Presidencia del Consejo de la UE en 2017.

Robert Biedroń, líder del partido de oposición progresista Wiosna, tuiteó: "Pensé que los dinosaurios están extintos. El P” no es un asilo de ancianos ”.

(Karolina Zbytniewska, EURACTIV.pl)

ROMA

Secuestro diplomático: la hija de 17 años del embajador desertor de Corea del Norte en Roma fue secuestrada por los servicios secretos de Pyongyang y repatriada por la fuerza, informó otro diplomático desertor. La adolescente no pudo huir con sus padres cuando ambos desaparecieron en noviembre pasado. El Movimiento Cinco Estrellas y la oposición pidieron al Ministro del Interior Salvini que informara sobre el tema al parlamento. (Gerardo Fortuna)

ATENAS

Nueva Democracia (ND), por delante de Syriza: el partido gobernante Syriza (Izquierda Europea) sigue por detrás del partido de centro-derecha Nueva Democracia (PPE) según una nueva encuesta. ND obtuvo un 39%, seguido de Syriza (24,5%), mientras que el Movimiento para el Cambio (S&D) socialista alcanzó el 8,5%. El partido de extrema derecha Amanecer Dorado obtuvo un 7,5% seguido por el Partido Comunista (6,5%). Las próximas elecciones nacionales están previstas para noviembre. (Theodore Karaoulanis, EURACTIV.gr)

Trump aplaude el cambio de nombre a Macedonia del Norte: Donald Trump felicitó al primer ministro griego Alexis Tsipras por el acuerdo de cambio de nombre en Macedonia del Norte. Trump aseguró que el acuerdo podría ayudar a inspirar a otros países de la región a resolver sus problemas bilaterales. (EURACTIV.com).

NICOSIA

¿El queso Halloumi en peligro ?: El presidente chipriota Nikos Anastasiades llamó a Jean-Claude Juncker para impulsar la aplicación halloumi / hellim como una denominación de origen protegida (DOP). Halloumi es el producto tradicional más famoso de Chipre, pero la solicitud se ha estancado desde 2015. El caso se complicó aún más cuando un tribunal del Reino Unido otorgó recientemente a una compañía británica propiedad de una licencia comercial greco-chipriota para usar la marca "Halloumi" en el Reino Unido y países terceros. (EURACTIV.com)

VIENA

Trump vincula las conversaciones comerciales y los aranceles: Donald Trump dio una cálida bienvenida al canciller austriaco Sebastian Kurz en la Casa Blanca y prometió una "gran relación". Pero insistió en que los automóviles importados de Europa son algo sobre lo que "sin duda” Washington está reflexionando, aunque señaló que la decisión sobre aranceles dependerá de si se alcanzará un acuerdo comercial con la UE.

(Herbert Vytiska, EURACTIV.de)

BRATISLAVA

El ex primer ministro tuvo "conversaciones" con la mafia italiana: según el diario italiano La Repubblica, la oficina del fiscal de Italia tiene información sobre una llamada telefónica realizada en 2012 entre el ex primer ministro eslovaco Robert Fico y Antonino Vadala, un ciudadano italiano que vive en Eslovaquia, quien fue investigado por las autoridades italianas por su conexión con la Ndrangheta. Los vínculos entre los políticos eslovacos y la Ndrangheta fueron el tema de un artículo inacabado del periodista de investigación Ján Kuciak, quien fue asesinado junto con su novia hace un año.

(Zuzana Gabrižová, EURACTIV.sk)

PRAGA

Babiš mencionado en un informe de la UE: el primer ministro checo Andrej Babiš, la segunda persona más rica del país, fue mencionado en un informe sobre el presupuesto de la UE para 2017 debido a la sospecha de conflicto de intereses, que ahora es investigada por la Comisión.

La comisión de control presupuestario del Parlamento de la UE expresó su pesar por la reacción de la Comisión sólo después de que Transparencia Internacional presentara una queja contra Babiš en junio de 2018.

Caso de la carne de vacuno polaca contaminada: la administración veterinaria del estado checo ha encontrado que 700 kg de carne vacuna polaca han sido contaminadas con salmonella. El ministerio de agricultura ha ordenado inspecciones de toda la carne vacuna importada de Polonia.

(Aneta Zachová, EURACTIV.cz)

SOFÍA

Elección de una nueva Comisión Electoral Central: El partido gobernante del Primer Ministro Boyko Borissov, GERB, inició el procedimiento de elección de una nueva Comisión Electoral Central (CEC). Esto ocurre en ausencia del parlamento del Partido Socialista Búlgaro (BSP) que abandonó la asamblea, argumentando que no se podrían garantizar elecciones justas tras las recientes enmiendas al Código Electoral.

De acuerdo con el Código de Elecciones, la CCA tiene 18 miembros y está compuesta por representantes de las fuerzas elegidas en las últimas elecciones generales y europeas. Uno de los problemas es que ya no existen dos de las fuerzas políticas que eligieron a un eurodiputado cada una en 2014: "Bulgaria sin censura" y el "Bloque Reformista". Según se informa, GERB tiene propuestas para cambiar la fórmula de elección de la CCA, lo que probablemente generará controversia.

(Georgi Gotev, EURACTIV.com)

LJUBLJANA

Panaderos turcos a Eslovenia: la franquicia "Simit Sarayi" entrará en el mercado esloveno a mediados de marzo. La compañía está fuertemente conectada con el presidente turco Erdoğan, presente en 22 países y tecnológicamente superior a los panaderos eslovenos, lo que significa que pueden ofrecer precios más bajos.

(Željko Trkanjec, EURACTIV.hr)/

BELGRADO

El BERD pide reformas más firmes: el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo cree que Serbia necesita reformas más fuertes, ya que se espera que su crecimiento se desacelere a 3.5% en 2019 desde 4.4% en 2018. El BERD ve importantes riesgos fiscales para la economía serbia derivados de la no reforma. Mientras tanto, las reformas en las empresas públicas y en la administración tributaria están progresando lentamente.

(Julija Simić, Beta-EURACTIV.rs)

► Versión en alemán

► Versión en inglés

► Versión en francés

(Editado por Zoran Radosavljevic, Sarantis Michalopoulos y Sam Morgan, EURACTIV.com)F.H/EuroEFE.EA.es